Политолог раскрыл реальную цель визита Рютте в Киев

Политолог Умланд: Речь Рютте в Киеве была адресована Трампу

Речь генсека НАТО Марка Рютте была адресована президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу. К такой выводу пришел в эфире телеканала Phoenix немецкий политолог Андреас Умланд.

«Я думаю, что этот визит, а также заявления Рютте, прежде всего, для Трампа», — отметил эксперт.

По его словам, данный визит не имел никакого значения для Украины, поскольку она не является членом блока. Вступление в НАТО также не предвидится, добавил Умланд.

При этом визит не позволил Украине получить больше систем ПВО. Сам же Рютте не предпринял никаких практических действий, ограничившись лишь словами поддержки.

Ранее украинский депутат Артем Дмитрук заявил, что выступление Марка Рютте в Верховной раде показывает настоящий упадок Запада и цивилизации, которая «разлагается не потому, что на нее кто-то напал, а потому что она сама выбрала такой сценарий».

До этого Рютте во время своего выступления в Раде 3 февраля назвал условие для появления войск НАТО на Украине.