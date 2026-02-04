Реклама

18:02, 4 февраля 2026

Посольство отреагировало на задержание российских моряков Эстонией

Посольство России в Эстонии: Причины задержания Baltic Spirit устанавливаются
Юрий Леонов
Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Причины задержания контейнеровоза Baltic Spirit властями Эстонии устанавливаются, российские дипломаты поддерживают контакт с задержанными моряками. Об этом «Ленте.ру» сообщили в посольстве России в Таллине в ответ на запрос.

«Посольство поддерживает связь с капитаном и экипажем», — рассказали в дипломатическом учреждении.

В посольстве также подтвердили информацию Налогово-таможенного департамента (НТД) Эстонии, что в настоящее время судно Baltic Spirit находится в порту Мууга.

Вечером 3 февраля НТД Эстонии совместно с полицейским спецподразделением и военно-морскими силами страны задержал у острова Найссаар контейнеровоз Baltic Spirit под флагом Багамских островов, следовавший из Эквадора в Санкт-Петербург. Экипаж контейнеровоза составляет 23 человека, все они являются гражданами России. По заявлениям эстонских чиновников, судно якобы перевозило контрабанду из латиноамериканской республики.

