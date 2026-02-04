Мощная волна накрыла пару во время фотосессии на Канарских островах и попала на видео

Пара туристов была накрыта мощной волной во время фотосессии на одном из Канарских островов и попала на видео. Кадры случившегося опубликованы на странице @ser_las_palmas в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Уточняется, что инцидент произошел недалеко от пирса Сардина-дель-Норте на острове Гран-Канария. Путешественники проигнорировали предупреждение и пошли фотографироваться на скалах. Во время съемки на них обрушилась крупная волна. На записи видно, как отдыхающие, ставшие свидетелями случившегося, бросились прочь от берега.

Ранее отдыхавшая в Египте туристка решила устроить фотосессию на скалах на берегу моря и была накрыта волной. Инцидент произошел с китаянкой в городе Мерса-Матрух в начале декабря.