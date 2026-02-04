Реклама

11:44, 4 февраля 2026Авто

Мотоцикл Aurus получил ОТТС в России

РИА Новости: В России сертифицировали электромотоцикл Aurus Merlon
Марина Аверкина

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Электрический мотоцикл Aurus Merlon завершил процедуру сертификации и получил одобрение типа транспортного средства (ОТТС). Изготовителем модели указан ФГУП «НАМИ», сообщает РИА Новости. Наличие ОТТС дает производителю право на сборку и реализацию мотоцикла на территории Российской Федерации.

На мотоцикл установлен электродвигатель, максимальная мощность которого в течение 30 минут составляет 64 киловатта (87 лошадиных сил). Снаряженная масса транспортного средства — 625 килограммов.

В соответствии с чертежами, приложенными к сертификату, мотоцикл будет комплектоваться боковой коляской. С ее учетом ширина модели составит 1,9 метра, длина достигнет почти 2,3 метра, а высота — 1,5 метра.

Ранее российские владельцы популярного на вторичном рынке автомобиля Skoda Octavia второго поколения перечислили его многочисленные недостатки.

