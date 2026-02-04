Реклама

14:48, 4 февраля 2026

Известный российский юморист ответил на сравнение с Ургантом

Юморист Мусагалиев заявил, что не считает себя заменой телеведущего Урганта
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

Известный российский юморист Азамат Мусагалиев заявил, что не считает себя заменой телеведущего Ивана Урганта. Так он в эфире шоу «Что о тебе думают?» ответил журналистке Ксении Собчак, указавшей на то, что его сравнивают с Ургантом. Запись их беседы доступна в соцсети «ВКонтакте».

Собчак рассказала, что столкнулась в сети с большим количеством комментариев, в которых Мусагалиева называют заменой Урганта на телевидении. «Как я могу заменить Ивана Урганта? (...) Я думаю, что это очень странное сравнение», — отреагировал на ее слова юморист.

При этом Мусагалиев отметил, что ему нравятся шутки Урганта.

Ранее другой известный комик Денис Дорохов раскрыл отношение к Урганту. Он признался, что восхищается телеведущим.

Шоу «Вечерний Ургант» и несколько других развлекательных программ перестали выходить на Первом канале после начала спецоперации на Украине в феврале 2022 года. Позднее некоторые передачи начали возвращать в эфир, но проекта Урганта в их числе не было. В сети неоднократно появлялись слухи о закрытии «Вечернего Урганта», однако Первый канал опровергал их.

