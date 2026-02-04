Реклама

01:00, 4 февраля 2026Забота о себе

Мужчин предупредили об опасности омоложения пениса

Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Try_my_best / Shutterstock / Fotodom

Врач Александра Филева рассказала, кому может быть особенно опасно так называемое омоложение пениса — уколы гиалуроновой кислоты в половой член. Об этом она предупредила в беседе с РИАМО.

Филева объяснила, что такие вмешательства, как уколы в пенис, не рекомендованы даже мужчинам, у которых нет никаких заболеваний. По словам врача, любая такая процедура несет определенные риски, а сам по себе половой орган не нуждается в «омоложении».

Однако эти уколы могут быть особенно опасны для людей с некоторыми заболеваниями: неконтролируемым сахарном диабетом, нарушениями свертываемости крови, сердечной недостаточностью, онкологическими заболеваниями, а также болезнью Пейрони. Кроме того, омоложение пениса противопоказано мужчинам с аллергией на компоненты препаратов и склонностью к образованию келоидных рубцов.

«Решение о любой интимной процедуре должно приниматься только после консультации уролога-андролога и только при наличии реальных медицинских показаний», — заверила доктор.

Ранее врач скорой помощи Мартина Амбарджиева рассказала о самых распространенных травмах во время секса. По ее словам, в большинстве случаев за медицинской помощью обращаются из-за перелома полового члена, потерянных презервативов или кровотечений после полового акта.

