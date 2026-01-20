Реклама

05:00, 20 января 2026Забота о себе

Врач скорой помощи рассказала о самых частых травмах во время секса

Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Ground Picture / Shutterstock / Fotodom

Врач скорой помощи Мартина Амбарджиева рассказала, какие травмы во время секса чаще всего становятся причиной экстренной госпитализации. Слова врача приводит HuffPost.

Самой частой травмой в спальне врач назвала перелом полового члена. Также нередко в больницу обращаются из-за застрявших в интимных местах посторонних предметов. Амбарджиева рассказала, что если предмет находится во влагалищном канале, то достать его довольно легко.

Намного сложнее извлечь что-либо из анального отверстия, так как кишечник может протолкнуть предмет вглубь. Также, по ее словам, легко получить серьезную травму при введении карандашей, проводов и других предметов в уретру.

Врач добавила, что за срочной помощью нередко обращаются из-за кровотечения после полового акта. Другими распространенными причинами являются синяки на пенисе после активного орального секса или потерянные во влагалище женщины презервативы.

Ранее мужчина купил одну секс-игрушку для двух женщин и задумался об этичности такого поступка. Пользователи форума Reddit посоветовали ему обсудить этот вопрос с партнершами.

