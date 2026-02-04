Реклама

Мужчина попросил суд сжалиться над отрезавшей ему пенис женой

В Южной Корее мужчина попросил снисхождения для жены, которая искалечила его
Алиса Дмитриева
Фото: AtlasStudio / Shutterstock / Fotodom

Житель Южной Кореи попросил суд отнестись со снисхождением к его жене, которая отрезала ему пенис. Об этом пишет The Sun.

Нападение произошло в августе 2024 года в кафе в городе Инчхон, где мужчина проводил время один. Его 57-летняя женщина пришла туда вместе с зятем и, подкараулив мужа в туалете, напала на него. Зять обездвижил тестя при помощи скотча, после этого женщина нанесла мужу больше 50 ударов ножом в область паха, а затем отрезала ему гениталии и смыла их в унитаз. Парамедикам удалось спасти мужчине жизнь.

Женщину и ее зятя арестовали и обвинили в попытке расправы и нанесении тяжких увечий. Как выяснилось в ходе следствия, перед нападением мужчина разорвал отношения с женой и съехал из общего жилья. Кореянка стала искать способ отслеживать его перемещения и контакты. Ее дочь наняла детектива, чтобы тот следил за отцом. Причиной нападения стала ревность. Потерпевший достиг со своей супругой мирового соглашения и официально ходатайствовал о снисхождении для нее, несмотря на то, что она его искалечила.

Суд в Инчхоне учел это ходатайство, но все же приговорил женщину к семи годам лишения свободы, а ее зятя — к четырем годам. Дочь пары была оштрафована на крупную сумму за организацию незаконной слежки.

Ранее в Индонезии женщина отрезала пенис бойфренду, который женился на другой и купил ей мотоцикл. Индонезийка рассказала, что встречалась с пострадавшим с 2019 года, однако он постоянно изменял ей с другими женщинами, а в 2023 году сыграл свадьбу с одной из любовниц.

