От популярного аксессуара для ноутбуков призвали отказаться

В BGR назвали охлаждающие подставки для ноутбуков бесполезными

Журналисты издания BGR призвали пользователей портативных компьютеров отказаться от использования охлаждающих подставок. Материал опубликован на сайте медиа.

По словам авторов заметки, идея подставок со встроенными вентиляторами заключается в обеспечении притока воздуха и улучшении охлаждения ноутбука. Однако тесты издания Laptop Mag, на которые сослались журналисты, показывают лишь незначительное улучшение производительности. Специалисты посоветовали бороться не со следствием, а с причиной низкой производительности компьютера.

В материале говорится, что ноутбуки спроектированы таким образом, чтобы во время работы иметь возможность забирать прохладный воздух и выдувать горячий. Для этого они имеют ножки, приподнимающие корпус устройства над столом, и отверстия в корпусе. По словам журналистов, чтобы позволить охлаждающей системе работать нормально, нужно поставить компьютер на ровную поверхность и проверить, чтобы вентиляционные отверстия не были заняты пылью.

Также авторы заявили, что большинство высокопроизводительных игровых ноутбуков имеет специальное программное обеспечение (ПО), которое отвечает за охлаждение. С ним можно проверить рабочую температуру компьютера или установить нужные обороты вращения вентилятора.

