11:49, 13 мая 2026Наука и техника

Развеян связанный со смартфонами популярный миф

BGR: Приложения для экономии заряда смартфона могут не помочь, а помешать
Андрей Ставицкий
Редактор отдела «Наука и техника»

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Специалисты издания BGR посоветовали отказаться от использования приложений, якобы увеличивающих автономность смартфонов. Материал опубликован на сайте медиа.

По словам авторов, долгие годы программы, производители которых обещали увеличение времени автономной работы смартфонов, были популярны среди пользователей. Однако сейчас они не только не помогают, но даже мешают устройству. Журналисты портала развеяли популярный миф, связанный с этими приложениями.

В материале отмечается, что современные смартфоны оснащены широким спектром встроенных функций, предназначенных для продления срока службы батареи. Так, в Android и iOS они анализируют активность программ и фоновых процессоров и отключают ненужные или энергозатратные. Сторонние приложения делают то же самое — по словам специалистов, таким образом они могут мешать операционной системе делать свое дело.

Также авторы отметили, что большая часть программ для оптимизации работает в фоне, тем самым потребляя ресурсы и энергию девайса. «Вашему телефону приходится обрабатывать дополнительные процессы, которые, как правило, более агрессивны, чем остальные», — подытожили авторы.

В конце апреля специалисты BGR развеяли миф о том, что Android-смартфоны небезопасны. Также они подтвердили, что многие устройства много лет с момента выпуска получают патчи безопасности.

