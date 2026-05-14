09:00, 14 мая 2026Мир

Рубио полюбовался потолком в Китае и попал на видео

Рубио полюбовался потолком зала в китайском Доме народных собраний
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Госсекретарь США Марко Рубио перед началом переговоров американского лидера Дональда Трампа с представителем КНР Си Цзиньпином полюбовался потолком зала для переговоров в китайском Доме народных собраний. Этот момент попал на видео, которое публикует телеканал CNN.

На кадрах видно, что американский госсекретарь поднимает голову вверх и увлеченно осматривает потолок. Затем он начинает жестикулировать и что-то говорить стоящему рядом с ним министру войны США Питу Хегсету.

Видео разошлось в социальной сети X и китайских соцсетях, где пользователи восхитились реакцией Рубио. Некоторые из них начали в шутку строить догадки, что именно Рубио мог сказать Хегсету.

«Посмотрите на эти лампы — нам тоже нужно заменить свои, когда мы вернемся», — написал один из пользователей.

Ранее сообщалось, что перед началом переговоров Дональда Трампа и Си Цзиньпина в Доме народных собраний в Пекине прошла церемония встречи американского лидера, в которой участвовал почетный караул и военный оркестр.

