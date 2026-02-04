Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
17:21, 4 февраля 2026Из жизни

Мужчина решил избавиться от наледи и сжег половину дома

Американец решил избавиться ото льда на крыше при помощи огня и сжег дом
Никита Савин
Никита Савин

Фото: WCVB

В США житель штата Массачусетс решил очистить от наледи крышу своего дома при помощи паяльной лампы и устроил крупный пожар. Об этом пишет New York Post.

Инцидент произошел в пригороде Бостона после снежного шторма 25 января. На крыше дома американца образовался толстый слой льда. Мужчина решил проявить изобретательность и избавиться от него при помощи огня. Он забрался на крышу по лестнице и стал плавить лед паяльной лампой.

Как рассказали соседи, буквально через несколько минут крыша вспыхнула и пламя начало быстро распространяться. Мужчина сумел быстро спуститься вниз и вызвал спасателей. Пожарным понадобилось несколько часов, только чтобы локализовать возгорание. В итоге американец фактически сжег половину дома — он лишился большой части крыши и чердака.

Материалы по теме:
Что за неудача Истории людей, которые попали в нелепые ситуации и прославились на весь мир
Что за неудачаИстории людей, которые попали в нелепые ситуации и прославились на весь мир
2 января 2020
«Почему вы плачете? Мы ведь даже не знакомы» Истории людей, которые полностью потеряли память и начали новую жизнь
«Почему вы плачете? Мы ведь даже не знакомы»Истории людей, которые полностью потеряли память и начали новую жизнь
28 октября 2022

В результате пожара никто не пострадал. Пожарные призвали людей пользоваться услугами профессионалов для очистки домов от наледи.

Ранее сообщалось, что в США кот устроил пожар в доме. Он случайно включил кухонную плиту.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Украине рассказали о прогрессе переговоров с Россией в военной сфере

    Экономика России погружается в рецессию. Брат Белоусова дал неутешительный прогноз

    России угрожает «болезнь X». Что о ней известно

    Российские «Торы» модернизировали

    Глава Красноярского края прокомментировал нападения на школы

    Мужчина решил избавиться от наледи и сжег половину дома

    Средняя стоимость российской нефти подросла

    Российский регион едва не остался без реагентов для диагностики рака из-за «Деловых линий»

    Стали известны подробности расставания Лепса с молодой невестой

    Опрошенные Банком России аналитики повысили прогноз по росту цен в 2026 году

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok