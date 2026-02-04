Мужчина решил избавиться от наледи и сжег половину дома

В США житель штата Массачусетс решил очистить от наледи крышу своего дома при помощи паяльной лампы и устроил крупный пожар. Об этом пишет New York Post.

Инцидент произошел в пригороде Бостона после снежного шторма 25 января. На крыше дома американца образовался толстый слой льда. Мужчина решил проявить изобретательность и избавиться от него при помощи огня. Он забрался на крышу по лестнице и стал плавить лед паяльной лампой.

Как рассказали соседи, буквально через несколько минут крыша вспыхнула и пламя начало быстро распространяться. Мужчина сумел быстро спуститься вниз и вызвал спасателей. Пожарным понадобилось несколько часов, только чтобы локализовать возгорание. В итоге американец фактически сжег половину дома — он лишился большой части крыши и чердака.

В результате пожара никто не пострадал. Пожарные призвали людей пользоваться услугами профессионалов для очистки домов от наледи.

