Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:24, 4 февраля 2026Экономика

На Солнце произошла мощнейшая вспышка класса Х

ИКИ РАН: На Солнце произошла вспышка X4.21
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

На Солнце произошла вспышка уровня X4.21, сообщили специалисты лаборатории солнечной астрономии института космических исследований (ИКИ) РАН в Telegram-канале.

Пик вспышки пройден в 15:13 по московскому времени. В настоящее время выброса плазмы в сторону Земли не видно. Специалисты отметили, что почти все экстремальные вспышки в этой области имели два пика. Ожидается второй пик вспышки.

Вспышка является третьей по силе за 2025-й и 2026-й годы. Первое по силе событие было в этой же области Солнца 2 февраля — произошла вспышка X8.1, вне зоны влияния на Землю. Вторым по силе является событие X5.1 от 11 ноября прошлого года.

Ранее в среду, 3 февраля, на Солнце произошла вспышка уровня X1.5, пик был достигнут в 17:08 по московскому времени.

В 2026 году на Земле уже прошла магнитная буря, значения которой практически достигли экстремального уровня G5 — максимальное значение колебаний составило G4.7. По словам руководителя Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН Сергея Богачева, в 2026 году на Земле ожидается много магнитных бурь.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Кремль раскрыл реакцию США на предложение Путина

    Экономика России погружается в рецессию. Брат Белоусова дал неутешительный прогноз

    России угрожает «болезнь X». Что о ней известно

    В США из-за ИИ вырос спрос на авторов

    Гостья шоу начала получать странные посылки и удивилась причине

    Умер заслуженный тренер России по теннису Камельзон

    Раскрыто главное преимущество нового российского ЗРК «Гермес»

    Стало известно о натравивших полицию на ветерана СВО российских чиновниках

    На Солнце произошла мощнейшая вспышка класса Х

    Захарова посоветовала властям европейской страны «наладить речевой аппарат»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok