На Солнце произошла мощнейшая вспышка класса Х

ИКИ РАН: На Солнце произошла вспышка X4.21

На Солнце произошла вспышка уровня X4.21, сообщили специалисты лаборатории солнечной астрономии института космических исследований (ИКИ) РАН в Telegram-канале.

Пик вспышки пройден в 15:13 по московскому времени. В настоящее время выброса плазмы в сторону Земли не видно. Специалисты отметили, что почти все экстремальные вспышки в этой области имели два пика. Ожидается второй пик вспышки.

Вспышка является третьей по силе за 2025-й и 2026-й годы. Первое по силе событие было в этой же области Солнца 2 февраля — произошла вспышка X8.1, вне зоны влияния на Землю. Вторым по силе является событие X5.1 от 11 ноября прошлого года.

Ранее в среду, 3 февраля, на Солнце произошла вспышка уровня X1.5, пик был достигнут в 17:08 по московскому времени.

В 2026 году на Земле уже прошла магнитная буря, значения которой практически достигли экстремального уровня G5 — максимальное значение колебаний составило G4.7. По словам руководителя Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН Сергея Богачева, в 2026 году на Земле ожидается много магнитных бурь.

