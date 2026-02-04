На Украине проблему с американскими Patriot описали словами «их просто не существует»

Военэксперт Грабский: Годовое производство ракет Patriot ВСУ тратят за 3 месяца

Мировое производство ракет для американских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot в год составляет порядка 650 единиц, этого хватает Вооруженным силам Украины (ВСУ) всего на год. О такой неразрешимой проблеме заявил военный эксперт Сергей Грабский в эфире украинского YouTube-канала вечер.LIVE.

По его словам, в среднем Киев использует две ракеты для поражения одной воздушной цели. В итоге реальные возможности системы противовоздушной обороны (ПВО) республики уменьшается многократно.

«Даже увеличение производства до 950 ракет в год обеспечит нас всего на четыре месяца. По состоянию на вечер 3 февраля обеспечить 100 процентов потребностей Украины в ракетах невозможно — их просто не существует», — отметил военэксперт.

Грабский добавил, что эти ракеты производить сложно, это небыстрый процесс, и западные партнеры Киева и без того работают на грани возможного.

Ранее в ВСУ заявили, что системы противовоздушной обороны Patriot имеют проблемы с уничтожением ракет «Искандер-М». Баллистическая траектория все чаще применяется и у ракет Х-22 и Х-32, что также создает проблемы украинским системам ПВО.