18:29, 4 февраля 2026Забота о себе

Назван неочевидный фактор развития рака

Гастроэнтеролог Симаков: Западная диета увеличивает риск развития рака
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Развитие рака могут спровоцировать не только курение и алкоголь, но и неправильное питание, рассказал врач-гастроэнтеролог Андрей Симаков. Этот неочевидный фактор развития онкологических заболеваний он назвал в беседе с РИАМО.

«Из факторов риска, помимо всем надоевших курения и алкоголя, стоит выделить самое главное — питание. Ведь наше тело — это то, что мы едим», — отметил доктор.

По его словам, риск развития онкологических заболеваний может увеличиться, если человек придерживается так называемой «западной диеты», то есть ест много продуктов, богатых насыщенными жирами, и колбасных изделий.

Чтобы снизить риск развития рака, Симаков призвал придерживаться другой системы питания. Он объяснил, что нужно добавлять в рацион цельнозерновые продукты и белое нежирное мясо, а от колбас и насыщенных жиров доктор рекомендовал отказаться. Кроме того, для профилактики онкологических заболеваний важно заниматься физической активностью.

Ранее россиян предупредили о вреде идеальной чистоты дома. По словам онколога Владимира Ивашкова, у детей, которые растут в стерильных условиях, врачи чаще находят аллергию и аутоиммунные заболевания.

