16:28, 21 января 2026Забота о себе

Россиян предупредили о вреде идеальной чистоты дома

Онколог Ивашков: У растущих в стерильных условиях детей чаще находят аллергию
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Кадр: Доктор Ивашков dr.ivashkov / YouTube

Идеальная чистота дома вредна для здоровья, предупредил онколог Владимир Ивашков. Об этом он рассказал россиянам на своем YouTube-канале.

Как пояснил Ивашков, у детей, которые растут в стерильных условиях, врачи чаще находят аллергию и аутоиммунные заболевания. «Иммунной системе нужна тренировка, но это не значит, что нужно жить в грязи. Речь о разумном балансе», — подчеркнул доктор.

Так, он призвал не стерилизовать каждую поверхность и не мыть полы мирамистином, как это делают многие женщины после рождения ребенка, но и разводить плесень в ванной комнате тоже не стоит. «Правило онколога: убирайтесь регулярно, но без фанатизма», — заключил Ивашков.

Ранее врач общей практики Касим Ахмед объяснил, почему возникает гастрит. По его словам, к данному заболеванию может привести острая и жирная пища.

