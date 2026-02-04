Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
07:01, 6 февраля 2026Бывший СССРЭксклюзив

Названа главная задача армии России в Донбассе до конца зимы

Аналитик Киселев: Главная задача ВС РФ до конца зимы — разрушение логистики ВСУ
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Ключевая задача армии России до конца зимы в Донбассе — разрушение логистики Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ближнем тылу перед началом нового наступления. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал военный аналитик, полковник в отставке Виталий Киселев.

По его словам, в условиях зимы маскировка техники, за которой охотятся российские операторы дронов, практически невозможна: машины оставляют мощный тепловой след, хорошо видимый в тепловизоры, а отсутствие листвы лишает пехоту естественных укрытий.

«Многие районы, где раньше были леса, превратились в открытое пространство», — сказал Киселев.

При этом он отметил, что наступать исключительно пехотой в таких условиях также крайне тяжело, но как только позволяет погода, армия России использует все возможности для продвижения.

«При выявлении ослабленного участка мы быстро насыщаем серую зону пехотой и создаем плацдармы для дальнейшего продвижения», — заключил аналитик.

Ранее стало известно, что российские подразделения сумели закрепиться на окраинах Красного Лимана. В городе идут тяжелые встречные бои.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Украине раскрыли детали переговоров с Россией и США

    Россия и США на переговорах по Украине внезапно обсудили не связанный с Украиной вопрос

    У «Орешника» есть всего одна уязвимость. Как можно сбить ракету, которая потрясла Запад

    Марочко рассказал о превращении Запорожья в крепость

    В США указали на пользу возобновления военных контактов с Россией

    В Таиланде туристы перепутали поминки с фестивалем еды

    В США раскрыли настрой Трампа в отношении России

    Стало известно о стягивании Украиной войск к российскому приграничью

    Российский хоккеист рассказал о встрече с Трампом

    Россиянина обстреляли из окна многоэтажки

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok