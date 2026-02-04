Названа главная задача армии России в Донбассе до конца зимы

Аналитик Киселев: Главная задача ВС РФ до конца зимы — разрушение логистики ВСУ

Ключевая задача армии России до конца зимы в Донбассе — разрушение логистики Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ближнем тылу перед началом нового наступления. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал военный аналитик, полковник в отставке Виталий Киселев.

По его словам, в условиях зимы маскировка техники, за которой охотятся российские операторы дронов, практически невозможна: машины оставляют мощный тепловой след, хорошо видимый в тепловизоры, а отсутствие листвы лишает пехоту естественных укрытий.

«Многие районы, где раньше были леса, превратились в открытое пространство», — сказал Киселев.

При этом он отметил, что наступать исключительно пехотой в таких условиях также крайне тяжело, но как только позволяет погода, армия России использует все возможности для продвижения.

«При выявлении ослабленного участка мы быстро насыщаем серую зону пехотой и создаем плацдармы для дальнейшего продвижения», — заключил аналитик.

Ранее стало известно, что российские подразделения сумели закрепиться на окраинах Красного Лимана. В городе идут тяжелые встречные бои.