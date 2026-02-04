Названа цена самой дешевой студии в Москве

Риелтор Летенков: Самая дешевая студия в Москве стоит 4,1 млн рублей

Самая дешевая квартира-студия в Москве, которая находилась в продаже в январе 2026 года, стоит 4,1 миллиона рублей. Цену наиболее доступного объекта в сегменте назвал генеральный директор «Агентства инвестиций в недвижимость Москвы» Валерий Летенков, его комментарий поступил в распоряжение «Ленты.ру».

Отмечается, что минимальный бюджет покупки растет. Так, осенью 2025-го в столице можно было найти студию за 3,75 миллиона, а в декабре — за 3,9 миллиона. При этом самая дешевая студия от застройщика сейчас стоит 6,05 миллиона рублей. Объект имеет площадь 20,9 квадрата (против 14,1 квадрата в самой дешевой студии) и располагается в Новомосковском административном округе.

По словам Летенкова, цены на студии растут на фоне снижения предложения. На данный момент средняя стоимость составляет 12,4 миллиона рублей, в то время как в начале 2025 года показатель находился на уровне 9,3 миллиона рублей.

Ранее стала известная цена самой дешевой квартиры на первичном рынке Санкт-Петербурга. Такой объект обойдется в 3,8 миллиона рублей.