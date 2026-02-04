Названы дата и место похорон диктора Светланы Жильцовой

Сын диктора Жильцовой Серебренников заявил, что ее похоронят 6 февраля

Сын советского диктора и телеведущей Светланы Жильцовой, ушедшей из жизни 3 февраля, Иван Серебренников назвал дату и место ее похорон. Его слова передает ТАСС.

Он рассказал, что похороны пройдут 6 февраля в 13:00 на Рогожском кладбище. Серебренников добавил, что гражданская панихида проводиться не будет.

Ранее сын диктора раскрыл причину ее смерти. По его словам, Жильцова скончалась после продолжительной болезни.

О том, что телеведущей не стало, вечером 3 февраля сообщил Первый канал. Диктору было 89 лет.

Жильцова вела молодежные и детские передачи на советском телевидении, в том числе «Спокойной ночи, малыши!» и «Будильник». Кроме того, она работала в паре с первым ведущим телеигры КВН Альбертом Аксельродом, которого впоследствии сменил Александр Масляков. Диктор получила звание заслуженной артистки РСФСР, а также была награждена орденом Почета за заслуги в сфере советского и российского радиовещания.