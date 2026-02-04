Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
15:58, 4 февраля 2026Интернет и СМИ

Названы дата и место похорон диктора Светланы Жильцовой

Сын диктора Жильцовой Серебренников заявил, что ее похоронят 6 февраля
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Птицын / РИА Новости

Сын советского диктора и телеведущей Светланы Жильцовой, ушедшей из жизни 3 февраля, Иван Серебренников назвал дату и место ее похорон. Его слова передает ТАСС.

Он рассказал, что похороны пройдут 6 февраля в 13:00 на Рогожском кладбище. Серебренников добавил, что гражданская панихида проводиться не будет.

Ранее сын диктора раскрыл причину ее смерти. По его словам, Жильцова скончалась после продолжительной болезни.

О том, что телеведущей не стало, вечером 3 февраля сообщил Первый канал. Диктору было 89 лет.

Жильцова вела молодежные и детские передачи на советском телевидении, в том числе «Спокойной ночи, малыши!» и «Будильник». Кроме того, она работала в паре с первым ведущим телеигры КВН Альбертом Аксельродом, которого впоследствии сменил Александр Масляков. Диктор получила звание заслуженной артистки РСФСР, а также была награждена орденом Почета за заслуги в сфере советского и российского радиовещания.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Кремль раскрыл реакцию США на предложение Путина

    Экономика России погружается в рецессию. Брат Белоусова дал неутешительный прогноз

    России угрожает «болезнь X». Что о ней известно

    В США из-за ИИ вырос спрос на авторов

    Гостья шоу начала получать странные посылки и удивилась причине

    Умер заслуженный тренер России по теннису Камельзон

    Раскрыто главное преимущество нового российского ЗРК «Гермес»

    Стало известно о натравивших полицию на ветерана СВО российских чиновниках

    На Солнце произошла мощнейшая вспышка класса Х

    Захарова посоветовала властям европейской страны «наладить речевой аппарат»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok