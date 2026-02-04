Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
15:41, 4 февраля 2026Забота о себеЭксклюзив

Названы опасные причины увеличения лимфоузлов

Онколог Исакова: Увеличенные лимфоузлы могут быть симптомом рака
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Andrey_Popov / Shutterstock / Fotodom

Врач-онколог медицинской компании «СберЗдоровье» Суна Исакова рассказала, какие причины могут привести к увеличению лимфатических узлов и какие последствия грозят, если игнорировать этот симптом. На эту тему она побеседовала с «Лентой.ру».

По словам Исаковой, лимфоузлы играют значимую роль в поддержании нормальной работы иммунной системы. «Они являются своего рода фильтром для лимфы — жидкости, омывающей все ткани организма. При прохождении через лимфоузел лимфа очищается не только, например, от бактерий и вирусов, но и от собственных компонентов организма, допустим, опухолевых клеток», — рассказала врач.

Лимфоузел принято считать увеличенным, если его диаметр превышает один сантиметр, однако этот критерий является ориентировочным и не всегда указывает на наличие патологии. Стоит отметить, что лимфатические узлы располагаются по всему организму, но увеличиваются чаще всего именно в области шеи

Суна Исаковаонколог

Лимфатические узлы, продолжила онколог, способны увеличиваться по разным причинам. Среди наиболее распространенных она назвала вирусные инфекции, например ОРВИ и инфекционный мононуклеоз. Кроме того, увеличение лимфоузлов возможно при приеме некоторых препаратов и заболеваниях, вызванных бактериальными инфекциями, такими как пародонтит или ангина, обратила внимание Суна Исакова. Также причиной появления этого симптома могут быть аутоиммунные болезни и рак.

Материалы по теме:
Кровотечения, аллергии и токсические реакции. Как правильно пить таблетки, чтобы не навредить себе?
Кровотечения, аллергии и токсические реакции. Как правильно пить таблетки, чтобы не навредить себе?
3 июня 2025
Миллионы россиян решили поднять уровень железа в крови. Как забота о здоровье превратилась в ферритиновое безумие
Миллионы россиян решили поднять уровень железа в крови. Как забота о здоровье превратилась в ферритиновое безумие
27 апреля 2025

При обнаружении увеличенных лимфоузлов врач порекомендовала обратиться к терапевту, который направит пациента к узким специалистам, например к хирургу, онкологу или стоматологу. При необходимости пациенту могут назначить гистологическое исследование лимфоузла или его части и определить правильное лечение.

Ранее сообщалось, что известная британская телеведущая Давина Макколл обнаружила у себя опухоль в груди благодаря самообследованию молочных желез. Новообразование оказалось злокачественным.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Кремль раскрыл реакцию США на предложение Путина

    Экономика России погружается в рецессию. Брат Белоусова дал неутешительный прогноз

    России угрожает «болезнь X». Что о ней известно

    Командир группы эвакуации рассказал о трудностях вывоза раненных с поля боя зимой

    В МИД России ответили на слова президента Польши о вине СССР в Холокосте

    Российский регион предупредил о кризисе без доступа к газу

    В США из-за ИИ вырос спрос на авторов

    Гостья шоу начала получать странные посылки и удивилась причине

    Умер заслуженный тренер России по теннису Камельзон

    Раскрыто главное преимущество нового российского ЗРК «Гермес»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok