Экономика
05:13, 4 февраля 2026Экономика

Названы самые необычные залоги россиян за кредиты

Сбер: Самыми необычными залогами за кредиты в 2025 году стали фигуры Чебурашки
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Россияне оставляют в залог за кредиты не только недвижимость и автомобили. Сбербанк за 2025 год провел залоговую экспертизу объектов на 45 триллионов рублей и назвал самые необычные залоги, которые компани предлагали в качестве обеспечения по кредитам. Об этом пишет ТАСС.

В топ самых неожиданных и уникальных вошли — детальный макет Луны, садовые фигуры Чебурашки и Крокодила Гены, японский каменный фонарик Рокакку Икекоми и даже театральные декорации.

В Сбере отметили, что каждый год залоговая служба оценивает около трех миллионов объектов, среди которых: нефтебазы, морские терминалы, танкеры, агрокомплексы, спортивные комплексы и многое другое.

Стоимость самого дорогого залога в 2025 году составила два триллиона рублей.

Ранее в Банке России сообщили о том, что объем реструктурированных банками корпоративных кредитов за первые десять месяцев 2025 года увеличился более чем на треть, до 14,5 триллиона рублей — 15 процентов от суммарного корпоративного портфеля.

