08:30, 4 февраля 2026Забота о себе

Названы способы распознать болезни по цвету мочи

Врач Сеспедес: Оранжевая моча может указывать на проблемы с печенью
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Pixel-Shot / Shutterstock / Fotodom

Врач и эксперт по долголетию Давид Сеспедес заявил, что по цвету мочи можно оценить состояние здоровья и распознать некоторые болезни. Способы сделать это он назвал изданию ABC.

Как отметил Сеспедес, насторожить стоит, если моча стала оранжевой. По его словам, этот цвет может говорить о проблемах с желчным пузырем и печенью. В то же время он иногда появляется при приеме некоторых лекарств.

Доктор добавил, что причиной для беспокойства должен стать и красный цвет мочи: он может возникнуть, если к ней добавилась кровь. Однако моча может окраситься в красный и после употребления свеклы, уточнил Сеспедес.

Кроме того, иногда моча может стать голубоватой и зеленой. Врач объяснил, что это происходит избытка кальция, различных добавок или медикаментов. Если же моча становится слишком светлой, это говорит о том, что человек пьет много воды, а слишком темная указывает на обезвоживание организма.

Ранее уролог Дмитрий Журавский назвал опасные причины эректильной дисфункции. Он утверждает, что проблемы с потенцией могут возникнуть при заболеваниях сердца.

