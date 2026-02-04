Небензя выразил Гутерришу озабоченность по заявлениям о Крыме и Донбассе

Небензя выразил Гутерришу озабоченность по заявлениям о Крыме и Донбассе

Постоянный представитель России при Организации объединенных наций встретился с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, стороны обсудили вопросы международной повестки, также дипломат выразил озабоченность по заявлениям о Крыме и Донбассе. Об этом сообщило Представительство России при ООН в своем Telegram-канале.

«С российской стороны выражена серьезная озабоченность в связи с недавними высказываниями Генерального секретаря, содержащими выборочное толкование Устава ООН в части соотношения принципов самоопределения народов и территориальной целостности государств», — говорится в сообщении.

В ходе встречи также было подчеркнуто, что двояко трактовать Устав ООН, а также давать ему собственные оценки неприемлемо.

Ранее сообщалось, что Россия обратилась в ООН с запросом о признании права народов новых регионов на самоопределение. Однако Гутерриш ответил, что это невозможно, поскольку в этом случае превалирующим является принцип территориальной целостности.