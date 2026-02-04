Несостоявшийся бойфренд объяснил побег со свидания нелепой просьбой девушки

Пользователь Reddit с ником BusyAd2555 пожаловался на неудачную попытку начать отношения с понравившейся ему девушкой. Он уточнил, что познакомился с ней на мероприятии, после чего пара регулярно созванивалась, но до новой встречи дело никак не доходило.

«Каждый раз, когда я приглашал ее на свидание, она отвечала, что сначала нам стоит узнать друг друга получше. Спустя месяц я сказал ей, что, кажется, рассказал о себе почти все. Тогда она согласилась, а потом сказала, что для похода на свидание ей нужно найти няню для своего ребенка, и ею будет ее сестра. Только вот она возьмет за свои услуги 60 долларов, а заплатить их должен я, раз уж свидание нужно мне», — написал автор.

Согласившись с этим требованием, он начал предлагать различные рестораны, куда пара могла бы отправиться на ужин. Однако девушка начала настаивать на конкретном заведении с китайской кухней, которая совершенно не по нраву BusyAd2555. Поначалу он решил, что стоит дать шанс азиатским блюдам, но затем пришел к мысли, что его просто используют.

«Я просто пытался завязать отношения, а она говорит, что это моя обязанность — платить за ее ребенка, о существовании которого я даже не догадывался. Я решил все отменить, отправил ей сообщение, что у нас ничего не получится, однако следом мой телефон просто взорвался от ее сообщений: назвав меня плейбоем, она написала, что уже предупредила сестру и записалась в парикмахерскую, а теперь я ее бросаю», — удивился автор.

Более того, в общей компании девушка всем рассказала, что ее несостоявшийся бойфренд отказался от свидания, узнав про ее ребенка. Теперь он столкнулся с непониманием и упреками со стороны своих знакомых.

