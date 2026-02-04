Реклама

14:06, 4 февраля 2026

Обвинения Зеленского в нарушении Россией перемирия объяснили

Дудаков: Обвиняя Россию, Зеленский пытается перетянуть США на свою сторону
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский пытается перетянуть США на свою сторону, обвиняя Россию в нарушении энергетического перемирия. Об этом рассказал политолог-американист Малек Дудаков, передает News.ru.

«Украинская сторона и ее лоббисты продолжают пытаться манипулировать переговорным процессом. Они откровенно врут о том, что Россия якобы нарушала энергетическое перемирие, хотя в течение недели мы не наносили удары по энергообъектам», — рассказал Дудаков.

Он отметил, что украинские власти будут использовать любые способы психологической манипуляции, чтобы сменить нынешние тенденции успехов России в преддверии трехсторонних переговоров в Абу-Даби.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Путин сдержал слово в части временной приостановки ударов по Украине. Он также сообщил, что разговаривал с Владимиром Путиным. Однако глава Белого дома не раскрыл детали и дату разговора.

