20:42, 4 февраля 2026

Пассажир самолета описал разгерметизацию салона фразой «глаза вылезали из орбит»

Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: PilgrimSirAlex / Shutterstock / Fotodom

Пассажир самолета авиакомпании United Airlines описал разгерметизацию салона фразой «пронизывающая боль, глаза вылезали из орбит». Об этом он рассказал в публикации на форуме Reddit.

По словам автора, он летел из Саудовской Аравии в США в конце января. За 30 секунд его состояние резко ухудшилось из-за падения давления воздуха внутри самолета. Пассажиру казалось, что «барабанные перепонки вот-вот лопнут». Мужчина оглянулся и увидел, что все вокруг схватились за головы от боли.

Бортпроводница сообщила путешественникам о разгерметизации, после чего пилоты снизили высоту и совершили вынужденную посадку в аэропорту Хьюстона. Пассажиров пересадили в другой самолет, однако у автора публикации еще некоторое время наблюдались проблемы со слухом.

Перевозчик сразу после приземления прислал клиентам письма, в которых обещал подарить им по 2,5 тысячи миль в качестве компенсации.

Ранее пассажир самолета авиакомпании Malaysia Airlines описал момент разгерметизации в салоне фразой «я мог только молиться». Уточняется, что инцидент произошел на борту, следовавшем из Куала-Лумпура в Бинтулу утром 20 октября.

