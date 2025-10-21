Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
20:29, 21 октября 2025Путешествия

Пассажир описал момент разгерметизации самолета фразой «я мог только молиться»

В салоне самолета Malaysia Airlines произошла разгерметизация в небе
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: litabit / Shutterstock / Fotodom  

Пассажир самолета авиакомпании Malaysia Airlines описал момент разгерметизации в салоне фразой «я мог только молиться». Об этом сообщает The Borneo Post.

Уточняется, что инцидент произошел на борту, следовавшем из Куала-Лумпура в Бинтулу утром 20 октября. Когда лайнер находился в небе, пассажиры услышали странные звуки. Сразу после этого сверху выпали кислородные маски, а в салоне начался хаос, рассказал Абдул Джалил Буджанг.

Мужчина летел в Бинтулу с семьей и испугался, что это их последние совместные минуты. «Я мог только дышать в маленькую пластиковую маску и молиться Аллаху о нашей безопасности», — поделился пассажир. Буджанг рассказал, что самолет резко снижался, пока капитан не объявил о нормализации давления в салоне.

В результате борт благополучно приземлился.

Ранее фельдшер из Свердловской области помог россиянке, у которой случилась паническая атака во время турбулентности на рейсе из Турции. Девушка резко побледнела и начала задыхаться.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Обе стороны недостаточно готовы». Подготовку саммита Путина и Трампа в Будапеште приостановили

    Пенсионерам пообещали две выплаты перед Новым годом

    «Он снится армии в ночных кошмарах». На фронт вернулся командующий украинским контрнаступлением 2023 года. Что планируют ВСУ?

    Во Франции рассказали о губительной антироссийской политике Евросоюза

    Филипп Киркоров назвал себя сказочным

    Американский рэпер заявил о желании увидеть Царь-колокол

    Клебо обрадовался отстранению российских лыжников

    В Румынии сообщили о предотвращении диверсии с участием украинцев

    Силовики заявили об ухудшении положения ВСУ на харьковском направлении

    Ирландский журналист высмеял новый план ЕС и Украины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости