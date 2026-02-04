Реклама

07:01, 4 февраля 2026Путешествия

Пассажирский поезд Ульяновск — Москва столкнулся с бензовозом

МЧС России: Поезд Ульяновск — Москва столкнулся с бензовозом, есть пострадавший
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: ГУ МЧС России по Республике Мордовия

Пассажирский поезд № 21 УльяновскМосква в Зубово-Полянском районе Республики Мордовия, на регулируемом железнодорожном переезде 456-й километр «Куйбышевской железной дороги» столкнулся бензовозом, цистерна которого была пустой. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России по Республике Мордовия.

Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояния было недостаточно и аварии избежать не удалось. Схода состава с рельс не произошло. Травмы получил водитель грузового автомобиля, пассажиры и локомотивная бригада за помощью к медикам не обращались.

Как сообщили в пресс-службе Куйбышевской железной дороги, из-за аварии задерживаются поезда: № 21 Ульяновск — Москва, № 65 Тольятти — Москва, № 31 Орск — Москва, № 14 Москва — Челябинск, № 42 Москва — Саранск.

Восстановить движение поездов планируют в 08:00 по московскому времени.

Ранее в Дагестане автомобиль скорой помощи пострадал при столкновении с поездом на регулируемом железнодорожном переезде.

