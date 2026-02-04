Первого мужа супруги Джо Байдена задержали по обвинению в убийстве

NBC: Первый муж супруги Байдена задержан по обвинению в убийстве

Первый муж Джилл Байден, супруги экс-президента США Джо Байдена, бфл задержан по обвинению в убийстве нынешней жены. Об этом сообщает телеканал NBC, ссылаясь на власти.

«Бывший муж бывшей первой леди Джилл Байден был задержан, его обвиняют в убийстве своей нынешней жены», — сказано в сюжете.

Как заявили журналисты, проживающий в штате Делавэр 77-летний обвиняемый Уильям Стивенсон был заключен под стражу. Судом назначен залог в размере 500 тысяч долларов.

Детали гибели его жены Линды не обнародованы. Однако телеканал указал, что еще в конце декабря прошлого года полиция прибыла к дому Стивенсонов в Уилмингтоне после сообщения о бытовом конфликте. Правоохранители нашли женщину в гостиной, без сознания. Она скончалась на месте.

Джилл и Уильям состояли в браке с 1970 по 1975 год. Они развелись после того, как будущая первая леди встретила Джо Байдена.

Ранее сообщалось, что Джо Байден впервые появился на публике после начала курса лучевой терапии, который он проходит в рамках лечения рака предстательной железы. Как пишут СМИ, он выглядел болезненным, передвигался медленно, опираясь для поддержки на помощницу.