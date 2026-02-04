Реклама

16:07, 4 февраля 2026Экономика

Зарплаты журналистов в России перестали расти

hh.ru: Медианная предлагаемая зарплата журналистам осталась ниже 60 тысяч рублей
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

По итогам 2025 года медианная предлагаемая журналистам зарплата составила 59,2 тысячи рублей в месяц при запросах соискателей на уровне 66,7 тысячи. Об этом со ссылкой на исследование рекрутингового сервиса hh.ru сообщает ТАСС.

Годом ранее компания указывала, что диапазон предлагаемых журналистам зарплат в 2024 году составлял 40-80 тысяч рублей в месяц (в 2023-м — 34,5-67 тысяч рублей). Таким образом, в среднем предложения за минувший год почти не изменились.

Кандидаты без опыта работы хотят получать 48,5 тысячи рублей, а с опытом от года — 50 тысяч рублей. Больше 80 тысяч рублей желали бы иметь специалисты с опытом работы от девяти лет.

Средняя зарплата в России по состоянию на октябрь 2025 года приблизилась к 100 тысячам рублей.

Ранее соцопрос показал, что уровень заработной платы остается главным источником недовольства россиян, а в личной жизни им чаще всего не хватает денег.

