Почти 50 рыбаков оказались на отколовшейся льдине в российском регионе

Почти 50 рыбаков оказались на отколовшейся льдине в Сахалинской области

Почти 50 рыбаков оказались на отколовшейся льдине в Сахалинской области. Спасатели начали проводить их эвакуацию. Об этом сообщили ТАСС в региональном управлении МЧС России.

В ведомстве отметили, что все произошло недалеко от села Стародубского. По предварительным данным, на берег уже удалось доставить 43 человека.

К месту происшествия прибыли сотрудники государственной инспекции на снегоходах. К операции по спасению людей привлечены 12 человек и 6 единиц техники, в том числе внештатные формирования администрации Долинска. Информации о пострадавших не поступало.

До этого стало известно, что гигантские трещины на льду разделили рыбаков на Сахалине.

Еще раньше в Ленинградской области льдину с рыбаками унесло в Финский залив. Случай произошел в районе населенного пункта Пески. На льдине находились пять человек. Самостоятельно сойти на берег они не успели.