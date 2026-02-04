Татарстан оказался под угрозой налета

Жителей Татарстана предупредили об угрозе атаки беспилотников

Жителей Татарстана предупредили об угрозе возможного налета беспилотников. О возможной атаке со ссылкой на данные экстренных служб сообщает ТАСС.

Регион находится примерно в полутора тысячах километров от границы с Украиной.

Кроме того, под угрозой налета оказалась и Самарская область.

В ночь с 3 на 4 февраля система ПВО сбила 24 беспилотника Вооруженных сил Украины. В оборонном ведомстве сообщили, что атаке подверглись четыре российских региона: Брянская, Белгородская, Ростовская и Астраханская области. Больше всего дронов — 11 единиц — средства ПВО уничтожили над первым из перечисленных субъектов РФ.