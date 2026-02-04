Реклама

Полиция Украины назвала «расценки» за выезд военного за границу

Полиция Украины: Задержаны организаторы вывоза военных за границу и двое военных
Фото: Roman Naumov / Global Look Press

Национальная полиция Украины задержала группировку, участники которой вывозили военных с мест службы и переправляли их через границу за немаленькие денежные суммы. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале полиции.

Стоимость услуг по «вывозу и доставке клиента» в выбранный им пункт достигала 16 тысяч долларов, а переправка через государственную границу Украины стоила 40 тысяч долларов.

Все деньги организаторам такого бизнеса переводили на криптокошелек или же отдавали наличными. Всего было задержано семь человек: организатор группы и шесть ее участников.

Кроме того, украинская полиция задержала двух военнослужащих, которым группировка помогла покинуть военную часть.

В результате обысков были изъяты деньги, десятки мобильных телефонов, банковские карты, автомобили, фотографии и списки венных.

Ранее стало известно о том, что военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) принялись бежать с позиций в Сумской области.

