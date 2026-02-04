Реклама

Наука и техника
10:58, 4 февраля 2026Наука и техника

Повседневную пищевую привычку связали со снижением риска возрастных нарушений памяти

Nutrients: Регулярное потребление овощей снижает риск нарушений памяти у пожилых
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Otavio Pires / Shutterstock / Fotodom

Люди старше 50 лет, которые регулярно едят овощи, реже сталкиваются с ранними когнитивными нарушениями — ухудшением памяти, внимания и мышления без признаков деменции. К такому выводу пришли бразильские исследователи, проанализировав данные Бразильского лонгитюдного исследования старения. Результаты опубликованы в журнале Nutrients.

В исследование вошли данные 2865 участников. Ученые оценивали, как часто люди употребляют фрукты и овощи, а также результаты когнитивных тестов, проверяющих память, речевые навыки и ориентацию во времени. Регулярным считалось ежедневное употребление этих продуктов в течение всей недели.

Анализ показал, что у людей, которые ежедневно ели овощи, нарушения памяти и мышления встречались значительно реже. Похожий защитный эффект наблюдался и у тех, кто регулярно сочетал в рационе фрукты и овощи. При этом связь между употреблением только фруктов и лучшими когнитивными показателями обнаружена не была.

Авторы отмечают, что работа носит наблюдательный характер и не позволяет говорить о прямой причинно-следственной связи. Тем не менее результаты дополняют данные о возможной роли питания в поддержании когнитивного здоровья и подчеркивают необходимость дальнейших исследований.

Ранее ученые выяснили, что кожура груши играет важную роль в защите кишечника от воспаления.

