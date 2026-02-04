Появились первые кадры после поджога российской школьницей сверстников

112 опубликовал кадры из красноярской школы, где ученица подожгла сверстников

Появились первые кадры из красноярской школы № 153, где 14-летняя ученица облила сверстников бензином и подожгла. Снимки публикует Telegram-канал «112».

На фотографиях видны несколько помещений учебного заведения. Вещи в них повреждены огнем.

Девочка подожгла крышку унитаза в туалете в среду, 4 февраля. После этого она вернулась в класс и метнула внутрь помещения бутылку с зажигательной смесью, а затем набросилась с молотком на одноклассников и учителя. В результате пострадали шесть человек, пятеро из них — дети.

По предварительным данным, мотивом преступления стали насмешки одноклассников над школьницей и обидное прозвище. После произошедшего в школе выявили нарушения безопасности.

