Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
20:06, 4 февраля 2026Россия

Появилось еще одно видео горящих в российском регионе цистерн с бензином

Появилось еще одно видео горящих цистерн с бензином в Тамбовской области
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Появилось еще одно видео горящих цистерн с бензином после взрыва, который произошел в Тамбовской области. Ролик опубликовал Telegram-канал «112».

На кадрах видны горящие возле железнодорожных путей вагоны. Дым от пожара поднимается на десятки метров вверх.

По данным канала, пожар уже удалось локализовать. Над его тушением работают более 60 человек. Помимо того, для ликвидации применили пожарный поезд и воздушно-механическую пену.

О произошедшем в городе Мичуринске стало известно ранее 4 февраля. Там на железной дороге взорвались две цистерны с бензином. На опубликованных кадрах видно мощный взрыв, в результате которого образуется многометровый огненный гриб высотой в несколько этажей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Завершился первый день переговоров по Украине. В Киеве заявили о продуктивной встрече, а в Вашингтоне рассказали плохую новость

    В России произошла вспышка сифилиса

    В России опустели салоны красоты

    Водителей призвали не оставлять документы в машине в мороз

    Обвиненного в покушении на Трампа американца приговорили к пожизненному заключению

    Гоблин открыл россиянам глаза на мат

    В сети обсудили внешность звезд фильма «Дьявол носит Prada» спустя 20 лет

    Стало известно о срыве переговоров США и Ирана

    Центробанк признал переход россиян к тотальной экономии

    Пассажир самолета описал разгерметизацию салона фразой «глаза вылезали из орбит»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok