Появилось еще одно видео горящих в российском регионе цистерн с бензином

Появилось еще одно видео горящих цистерн с бензином после взрыва, который произошел в Тамбовской области. Ролик опубликовал Telegram-канал «112».

На кадрах видны горящие возле железнодорожных путей вагоны. Дым от пожара поднимается на десятки метров вверх.

По данным канала, пожар уже удалось локализовать. Над его тушением работают более 60 человек. Помимо того, для ликвидации применили пожарный поезд и воздушно-механическую пену.

О произошедшем в городе Мичуринске стало известно ранее 4 февраля. Там на железной дороге взорвались две цистерны с бензином. На опубликованных кадрах видно мощный взрыв, в результате которого образуется многометровый огненный гриб высотой в несколько этажей.