17:36, 4 февраля 2026Мир

Президент Финляндии призвал Европу признать правду о США

Стубб: Европа должна признать, что новый подход США не совпадает с ее ценностями
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Европа должна признать, что США меняют свой подход к внешней политике и он не совпадает с европейскими ценностями. С таким призывом выступил президент Финляндии Александр Стубб, передает Reuters.

«Мы должны честно признать, что США переживают период перемен. Меняется их подход к союзникам, а также их способ ведения внешней политики», — подчеркнул политик.

По словам Стубба, новая идеология, на основе которой Вашингтон выстраивает свою внешнюю политику, конфликтует с ценностями Европы.

Ранее Стубб пожаловался на то, что президент США Дональд Трамп не всегда прислушивается к нему.

