19:28, 22 января 2026Мир

Президент Финляндии пожаловался на Трампа

Стубб пожаловался, что Трамп не прислушивается к нему в большинстве случаев
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Alex Brandon / AP

Президент Финляндии Александр Стубб пожаловался, что глава Белого дома Дональд Трамп не всегда прислушивается к нему. Трансляцию выступления политика вело издание The Guardian на своем официальном YouTube-канале.

«Я поддерживаю прямой контакт с президентом [Трампом], но у меня совершенно нет никаких иллюзий. Меня называют тем, кто нашептывает Трампу, — замечательно. Я шепчу, пишу ему сообщения, но в большинстве случаев он меня не слушает. Поэтому нужно быть реалистом», — усмехнулся глава государства.

20 января Стубб заявил, что совместный поход в сауну с Трампом мог бы решить конфликт вокруг Гренландии. Он назвал это переходом от «дипломатии гольфа к дипломатии сауны».

