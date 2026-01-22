Президент Финляндии пожаловался на Трампа

Стубб пожаловался, что Трамп не прислушивается к нему в большинстве случаев

Президент Финляндии Александр Стубб пожаловался, что глава Белого дома Дональд Трамп не всегда прислушивается к нему. Трансляцию выступления политика вело издание The Guardian на своем официальном YouTube-канале.

«Я поддерживаю прямой контакт с президентом [Трампом], но у меня совершенно нет никаких иллюзий. Меня называют тем, кто нашептывает Трампу, — замечательно. Я шепчу, пишу ему сообщения, но в большинстве случаев он меня не слушает. Поэтому нужно быть реалистом», — усмехнулся глава государства.

20 января Стубб заявил, что совместный поход в сауну с Трампом мог бы решить конфликт вокруг Гренландии. Он назвал это переходом от «дипломатии гольфа к дипломатии сауны».