Президент Колумбии передал Трампу список для арестов по всему миру

Президент Колумбии Густаво Петро передал американскому лидеру Дональду Трампу список наркобаронов для ареста по всему миру. Слова политика приводит издание The Hill.

«Их столица находится за пределами Колумбии, и их необходимо преследовать совместно посредством скоординированной разведывательной работы во многих частях мира», — сказал он.

Петро рассказал, что предложил Трампу совместно работать над задержанием самых влиятельных наркобаронов, которые, по его словам, проживают в Мадриде, Майами и Дубае. Колумбийский президент отметил, что у него состоялась «позитивная» встреча с американским лидером, в ходе которой обсудили «конкретные проблемы и возможные пути их решения».

Ранее Петро заявил, что он так и не отдал обещанный приказ о приостановке обмена разведданными с США, а даже наоборот — расширил сотрудничество с Вашингтоном в этой сфере.