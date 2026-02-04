Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:50, 4 февраля 2026Мир

Президент Колумбии передал Трампу список для арестов по всему миру

Президент Колумбии Петро передал Трампу список наркобаронов для ареста
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Colombia Presidency / Reuters

Президент Колумбии Густаво Петро передал американскому лидеру Дональду Трампу список наркобаронов для ареста по всему миру. Слова политика приводит издание The Hill.

«Их столица находится за пределами Колумбии, и их необходимо преследовать совместно посредством скоординированной разведывательной работы во многих частях мира», — сказал он.

Петро рассказал, что предложил Трампу совместно работать над задержанием самых влиятельных наркобаронов, которые, по его словам, проживают в Мадриде, Майами и Дубае. Колумбийский президент отметил, что у него состоялась «позитивная» встреча с американским лидером, в ходе которой обсудили «конкретные проблемы и возможные пути их решения».

Ранее Петро заявил, что он так и не отдал обещанный приказ о приостановке обмена разведданными с США, а даже наоборот — расширил сотрудничество с Вашингтоном в этой сфере.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Высокое напряжение во всех сферах». В Совфеде заявили о массовых протестах на Украине

    Зеленский засветился в файлах Эпштейна в контексте торговли людьми

    Российская налоговая внезапно вспомнила старые долги

    В МИД России указали на бандитские методы Запада в одном вопросе

    Одного постсоветского лидера позвали в Израиль

    Участник СВО рассказал о сослуживцах-французах

    Медведчук увидел в словах Рютте приговор мирным соглашениям

    Переговоры в Абу-Даби породили надежды на завершение конфликта на Украине весной

    26-летнюю звезду шоу «Голос» не смогли спасти после укуса змеи

    Раскрыт средний размер пенсии в России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok