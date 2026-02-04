Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:53, 4 февраля 2026Мир

Пытавшийся сблизиться с авианосцем США БПЛА Ирана успел передать данные перед крушением

Tasnim: БПЛА Ирана передал все данные перед тем, как его сбил истребитель F-35C
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Mike Blake / Reuters

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) иранского Корпуса стражей исламской революции успел передать все данные перед крушением. Его сбил американский истребитель F-35C, когда беспилотник пытался сблизиться с авианосцем USS Abraham Lincoln в Аравийском море, передает агентство Tasnim.

БПЛА смог выполнить все задачи и передать информацию до того, как с ним оборвалась связь. Источник агентства отмечает, что власти Ирана пока не установили причину потери связи с беспилотником. Он добавил, что БПЛА Shahed-129 проводил разведку и фотосъемку в открытых водах на законном основании в рамках своей обычной миссии.

Ранее шесть военных катеров Ирана приблизились к нефтяному танкеру под американским флагом в Ормузском проливе и потребовали остановить судно.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    США сбили дрон Ирана около авианосца, а Тегеран пытался задержать американский танкер. Конфликт обостряется накануне переговоров

    Рассекречен план ввода западных войск на Украину

    В мире обсуждают новости о здоровье Шумахера. Что с ним происходит на самом деле?

    Российский боец в одиночку уничтожил отделение на огневой точке ВСУ

    Мужчин предупредили об опасности омоложения пениса

    Ким Кардашьян в прозрачном платье сходила на свидание

    После задержания со стрельбой на Рублевке возбудили уголовное дело

    Пытавшийся сблизиться с авианосцем США БПЛА Ирана успел передать данные перед крушением

    Мощный удар по Краматорску сняли на видео

    Израиль выдвинул США свои требования по Ирану

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok