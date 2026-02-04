Пытавшийся сблизиться с авианосцем США БПЛА Ирана успел передать данные перед крушением

Tasnim: БПЛА Ирана передал все данные перед тем, как его сбил истребитель F-35C

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) иранского Корпуса стражей исламской революции успел передать все данные перед крушением. Его сбил американский истребитель F-35C, когда беспилотник пытался сблизиться с авианосцем USS Abraham Lincoln в Аравийском море, передает агентство Tasnim.

БПЛА смог выполнить все задачи и передать информацию до того, как с ним оборвалась связь. Источник агентства отмечает, что власти Ирана пока не установили причину потери связи с беспилотником. Он добавил, что БПЛА Shahed-129 проводил разведку и фотосъемку в открытых водах на законном основании в рамках своей обычной миссии.

Ранее шесть военных катеров Ирана приблизились к нефтяному танкеру под американским флагом в Ормузском проливе и потребовали остановить судно.