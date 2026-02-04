Реклама

19:01, 4 февраля 2026

Работники отеля в Индии взяли девушку в рабство, накачали наркотиками и насиловали 20 дней

Мужчины из индийского Сурата насиловали девушку в отелях в течение 20 дней
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: d_odin / Shutterstock / Fotodom

Работники отеля в Индии заманили девушку из другого города, взяли ее в рабство и насиловали в течение 20 дней. Об этом сообщает Bhaskar English.

Уточняется, что преступники работали официантом и портным в одной из гостиниц города Сурат. Они зарегистрировались в соцсетях под вымышленным именем и познакомились с девушкой из города Кота. Спустя время мужчины пригласили новую знакомую на празднование дня рождения одного из них.

Как только жертва прибыла в Сурат, ее отвезли в отель и накачали наркотиками, а затем в течение 20 дней перевозили в разные гостиницы. Там двое злоумышленников насиловали и избивали девушку, а также пытались принудить ее к противоправным действиям. Пострадавшей удалось сбежать, добраться до родного города и обратиться в полицию.

Подозреваемых задержали, ведется расследование. Не исключается, что они уже совершали такие действия в отношении других лиц.

Ранее двое неизвестных мужчин изнасиловали иностранку в гостиничном номере в Дера-Гази-Хане, Пакистан. Уточнялось, что женщина приехала в город в качестве туристки.

