Раскрыт средний размер пенсии в России

ТАСС: Средний размер пенсии в декабре составил около 23,5 тысячи рублей

По итогам декабря 2025 года средний размер пенсии в России составил около 23,5 тысячи рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Соцфонда.

При этом выплаты работающих пожилых граждан оказались меньше, чем у нетрудоустроенных россиян. Средний размер пенсии у первой категории оказался на уровне 21,4 тысячи рублей, а у второй — почти 24 тысячи. «Средний размер пенсионного обеспечения составил 23 538 рублей», — говорится в материалах фонда.

Всего в России в качестве пенсионеров числятся свыше 40,5 миллиона граждан. За год средний размер выплат увеличился примерно на 2,4 тысячи рублей. С 1 января 2026 года страховые пенсии работающих и неработающих пенсионеров были проиндексированы на 7,6 процента с учетом инфляции за 2025-й.

В целом в настоящее время пожилым гражданам выгоднее продолжать работать даже по достижении пенсионного возраста, отмечала ранее доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец. Одной пенсии для обеспечения достойного уровня жизни сейчас явно не хватает, подчеркнула она.