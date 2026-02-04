Раскрыто главное преимущество нового российского ЗРК «Гермес»

Леонков: Несколько направляющих — главное преимущество нового ЗРК «Гермес»

В зоне специальной военной операции (СВО) на Украине начали использовать новый переносной противодроновый зенитный ракетный комплекс «Гермес». О его особенностях в беседе с Life.ru рассказал военный эксперт Алексей Леонков.

«Это система, которая совмещает в себе несколько направляющих. "Гермесом" можно оснащать как стационарные, так и подвижные комплексы, например, бронеавтомобиль или вообще автомобиль военного назначения», — пояснил Леонков. Главным преимуществом вооружения он назвал способность стрелять по пяти воздушным целям одновременно.

Кроме того, эксперт заметил, что ракета, используемая в «Гермесе», применялась и для ЗРК «Панцирь», а этот комплекс идеально справляется с уничтожением беспилотников самолетного типа.

Ранее стало известно, что несколько образцов ЗРК отправили для апробации в зону спецоперации.