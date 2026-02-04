Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
08:13, 4 февраля 2026Наука и техника

ВС России начали применять новый противодроновый ППЗРК

ВС России начали применять новый противодроновый ППЗРК «Гермес»
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России начали применять новый противодроновый переносной зенитный ракетный комплекс (ППЗРК) «Гермес». Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на представителя НПО «Кайсант».

«Несколько образцов ППЗРК "Гермес" направлено для апробации в зону спецоперации. (...) Комплекс стал более управляемым. Кроме того, сама пусковая установка теперь рассчитана не на три выстрела, а на пять», — рассказал собеседник агентства.

Ранее ВС России начали применять в зоне спецоперации новые дроны. Речь об «Упырь-18» повышенной грузоподъемности, которые могут разрушать укрепленные блиндажи с помощью 10-килограммовых мин.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Путин сдержал свое слово». Трамп отреагировал на удары России по энергетике Украины и опроверг обвинения Зеленского

    Рассекречен план ввода западных войск на Украину

    В мире обсуждают новости о здоровье Шумахера. Что с ним происходит на самом деле?

    В США указали на главную особенность переговоров по Украине в Абу-Даби

    Россиянам назвали среднюю цену фитнес-браслета и умных часов

    ВС России начали применять новый противодроновый ППЗРК

    Российские войска уничтожили обстреливавшую Белгород западную установку

    Константинов посоветовал генсеку ООН позвонить в Крым

    Колумбия расширила обмен разведданными с одной страной

    73-летняя эскортница рассказала о сексуальной фантазии с участием известных политиков

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok