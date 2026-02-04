Реклама

Наука и техника
04:57, 4 февраля 2026Наука и техника

Раскрыта степень использования ИИ для запуска ракет в США

ИМЭМО РАН: США не будут использовать ИИ для запуска ракет
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Ilya Moskovets / Global Look Press

Руководитель группы проблем информационной безопасности Института мировой экономики и международных отношений имени Е.М. Примакова (ИМЭМО) РАН Наталия Ромашкина в разговоре с РИА Новости раскрыла, планируют ли Соединенные Штаты Америки (США) использовать искусственный интеллект (ИИ) для запуска ракет.

По словам специалиста, исходя из официальных военных документов Америки, последнее слово в запуске ракет будет за человеком, использование ИИ в выдаче приказов — не рассматривается.

Однако, несмотря на это, США уже много лет прописывают в документах задачу по ускорению процесса доминирования в мире по внедрению ИИ.

«Цель — сделать его [ИИ] основой боевых действий во всех военных сферах. Но при этом в этих же документах указывается, что ИИ не рассматривается, грубо говоря, для запуска ракет и выдачи окончательных приказов о применении вооружения. ИИ дает рекомендации военным для анализа и оценки, то есть нажимать кнопку или отдавать приказ все равно пока должен человек», — пояснила Ромашкина.

Ранее в США заговорили о российской ИИ-системе для управления боевыми действиями, которая ускорит принятие решений на передовой.

