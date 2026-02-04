Реклама

13:08, 4 февраля 2026Авто

Ребенок попал под машину из-за необходимости идти в школу по проезжей части

В Петропавловске-Камчатском пятилетнего ребенка сбила машина возле школы
Александра Качан (Редактор)

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

В Петропавловске-Камчатском пятилетнего ребенка сбила машина рядом со школой после того, как ему пришлось идти на уроки по проезжей части. Об этом пишет Telegram-канал Amur Mash.

Дети вынуждены ходить по автодороге из-за последствий снежного циклона. Мощные осадки прекратились 29 января, однако дороги до учебных заведений все еще не очистили.

Ученица школы № 33 попала под колеса Nissan Safari утром 4 февраля. Девочку госпитализировали, она в сознании и сейчас проходит обследование. Родители пострадавшей и руководство одного из местных лицеев попросили власти расчистить дорогу, но получили отказ. Прокуратура проведет проверку действий администрации.

Ранее в Краснодаре пятиклассница провалилась в колодец по пути в школу.

