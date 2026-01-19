Школьница провалилась в колодец в российском городе

В Краснодаре школьница провалилась в открытый колодец

В Краснодаре пятиклассница провалилась в колодец по пути в школу. Об инциденте в российском городе пишет Telegram-канал Kub Mash.

10-летняя девочка направлялась на уроки по улице 75-летия Победы. Она не заметила скрытый под слоем снега открытый колодец и упала в дыру. Ребенок закричал, после чего ему на помощь пришли прохожие. Девочку удалось вытащить.

По словам очевидцев, недалеко от места происшествия проходит стройка, однако территория работ не огорожена. Застройщик ответил, что не несет ответственности, и посоветовал обратиться в управляющую компанию. Прокуратура начала проверку.

