17:37, 4 февраля 2026Забота о себе

Россиянам подсказали способ меньше чем за минуту выявить анемию в домашних условиях

Эндокринолог Янг: Анемию можно заподозрить по состоянию глаз
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: nelen / Shutterstock / Fotodom

Эндокринолог Екатерина Янг заявила, что анемию можно выявить и без посещения лаборатории для сдачи анализов. В своем Telegram-канале она подсказала россиянам способ обнаружить это заболевание в домашних условиях меньше чем за минуту.

Как рассказала Янг, анемию можно заподозрить по состоянию глаз. Так, она посоветовала подойти к зеркалу и оттянуть пальцем нижнее веко вниз. Затем нужно обратить внимание на цвет внутренней поверхности слизистой, написала доктор.

Если она ярко-розовая, то анемии у человека нет, пояснила специалистка. Бледно-розовый и даже синеватый цвет может говорить о наличии этого заболевания. Янг подчеркнула, что в случае несвоевременной терапии у человека могут появиться проблемы с щитовидной железой, репродуктивной системой, зачатием, работоспособностью и регенерацией тканей, а также сонливость.

Ранее гематолог Тимур Бурков объяснил опасность увеличенных лимфоузлов. Если проблема локализуется в паховой зоне, то, по его словам, стоит провериться на опухоли малого таза.

