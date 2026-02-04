Россиянам подсказали способ меньше чем за минуту выявить анемию в домашних условиях

Эндокринолог Янг: Анемию можно заподозрить по состоянию глаз

Эндокринолог Екатерина Янг заявила, что анемию можно выявить и без посещения лаборатории для сдачи анализов. В своем Telegram-канале она подсказала россиянам способ обнаружить это заболевание в домашних условиях меньше чем за минуту.

Как рассказала Янг, анемию можно заподозрить по состоянию глаз. Так, она посоветовала подойти к зеркалу и оттянуть пальцем нижнее веко вниз. Затем нужно обратить внимание на цвет внутренней поверхности слизистой, написала доктор.

Если она ярко-розовая, то анемии у человека нет, пояснила специалистка. Бледно-розовый и даже синеватый цвет может говорить о наличии этого заболевания. Янг подчеркнула, что в случае несвоевременной терапии у человека могут появиться проблемы с щитовидной железой, репродуктивной системой, зачатием, работоспособностью и регенерацией тканей, а также сонливость.

Ранее гематолог Тимур Бурков объяснил опасность увеличенных лимфоузлов. Если проблема локализуется в паховой зоне, то, по его словам, стоит провериться на опухоли малого таза.