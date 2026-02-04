Реклама

Россия
10:29, 4 февраля 2026

Россиянин избил старшеклассника перед входом в школу на глазах у охранника

В Краснодарском крае мужчина избил старшеклассника перед входом в школу
Майя Назарова

В станице Динская в Краснодарском крае мужчина избил старшеклассника перед входом в школу на глазах у охранника. Об этом стало известно Telegram-каналу Kub Mash.

По информации издания, россиянин таким образом решил отомстить за сына-шестиклассника, у которого был конфликт с подростком.

На разборку с юношей мужчина привел и своего старшего ребенка. Вместе они набросились на школьника с кулаками. Пока подростку наносили удары, охранник смирно сидел в будке и наблюдал за ситуацией.

По факту случившегося полиция организовала проверку.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге мужчина со взрослым сыном избили 14-летнего школьника.

До этого в Красноярске отец пришел заступаться за сына и избил стулом двух школьников. Россиянин объяснил, что у его ребенка начались панические атаки из-за буллинга.

