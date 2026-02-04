Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:11, 4 февраля 2026Россия

Россиянин на тракторе завалил ребенка снегом и уехал

В Свердловской области тракторист завалил ребенка снегом во дворе и уехал
Майя Назарова

Кадр: Telegram-канал Ural Mash

В селе Чусовое в Свердловской области тракторист завалил cемилетнего ребенка снегом во дворе и уехал. Об этом сообщил Telegram-канал Ural Mash.

По данным российского издания, мальчик направлялся на детскую площадку. Рядом с ним проехал снегоуборщик и вывалил все содержимое из кузова на ребенка. А после скрылся.

Мальчику помогли выбраться из западни прохожие. Как утверждают очевидцы, снегоуборщик в момент инцидента сидел в телефоне. После происшествия у школьника остались ушибы. Его мать написала заявление в полицию.

Ранее стало известно, что 12-летний мальчик не выжил после игры в Московской области. Мальчик разогнался на «ватрушке», не успел сманеврировать и попал под колеса машины.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Россия пойдет на Днепропетровск». Военблогер назвал самые перспективные направления для наступления Российской армии

    Экономика России погружается в рецессию. Брат Белоусова дал неутешительный прогноз

    России угрожает «болезнь X». Что о ней известно

    Стало известно о скандале в красноярской школе перед попыткой ученицы сжечь сверстников

    Банк России признал тревожную ситуацию с ценами из-за НДС. Путин сделал заявление

    Кремль отреагировал на слова Макрона о подготовке разговора с Путиным

    Российская школьница устроила поджог и напала на сверстников с молотком на уроке алгебры

    Боец СВО запрыгнул на горящую бронированную машину и успел спасти боекомплект до взрыва

    Запасы дальнобойных ракет у ВСУ оценили

    Бывший возлюбленный Кайли Дженнер съязвил на тему ее груди в новой песне

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok