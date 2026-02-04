Россиянин на тракторе завалил ребенка снегом и уехал

В Свердловской области тракторист завалил ребенка снегом во дворе и уехал

В селе Чусовое в Свердловской области тракторист завалил cемилетнего ребенка снегом во дворе и уехал. Об этом сообщил Telegram-канал Ural Mash.

По данным российского издания, мальчик направлялся на детскую площадку. Рядом с ним проехал снегоуборщик и вывалил все содержимое из кузова на ребенка. А после скрылся.

Мальчику помогли выбраться из западни прохожие. Как утверждают очевидцы, снегоуборщик в момент инцидента сидел в телефоне. После происшествия у школьника остались ушибы. Его мать написала заявление в полицию.

